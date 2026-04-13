В Красноярске на автобусном маршруте № 98 сменился перевозчик

В Красноярске с 15 апреля обслуживать автобусный маршрут № 98 начнут два новых перевозчика. В своих социальных сетях глава города Сергей Верещагин сообщил, что договоры с ними заключили по итогам конкурса.
Перевозчика сменили после многочисленных обращений жителей краевого центра: с начала 2026 года в мэрию поступали жалобы на нестабильную работу популярного маршрута.
«С обслуживанием этого направления прежний подрядчик явно не справлялся», — добавил градоначальник.
Скоро на линии будут курсировать автобусы не только среднего, но и большого класса. Всего будет 12 машин.
