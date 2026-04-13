Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске на автобусном маршруте № 98 сменился перевозчик

С 15 апреля на маршрут № 98 выйдут два перевозчика.

В Красноярске с 15 апреля обслуживать автобусный маршрут № 98 начнут два новых перевозчика. В своих социальных сетях глава города Сергей Верещагин сообщил, что договоры с ними заключили по итогам конкурса.

Перевозчика сменили после многочисленных обращений жителей краевого центра: с начала 2026 года в мэрию поступали жалобы на нестабильную работу популярного маршрута.

«С обслуживанием этого направления прежний подрядчик явно не справлялся», — добавил градоначальник.

Скоро на линии будут курсировать автобусы не только среднего, но и большого класса. Всего будет 12 машин.

Ранее мы писали, что за выходные в Красноярске задержали 45 пьяных водителей.