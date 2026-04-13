Водитель-иностранец собрал коллекцию из семи штрафов за одну поездку в Беларуси

В Беларуси водитель-иностранец получил семь штрафов ГАИ за одну поездку. Подробности рассказали в УВД Могилевского облисполкома.
Так, белорусские правоохранители привлекли к ответственности 35-летнего иностранца. За одну поездку по Беларуси он семь раз превысил установленную скорость движения, что зафиксировали фоторадары. «Письма счастья» не приходят по почте нерезидентам страны, однако штрафы с камер фиксации предъявляют инспекторы ГАИ.
— Мужчина оплатил штрафы, сумма которых составила 1395 белорусских рублей, — рассказали в УВД.
Также в ведомстве напомнили, что при систематическом игнорировании правил дорожного движения иностранца могут депортировать из страны или запретить въезд в Беларусь.
Ранее мы писали, как в Беларуси водитель семь раз превысил скорость за одну поездку.
Кроме того, адвокат сказал про штраф до 450 рублей за подмигивание фарами в Беларуси.
А еще ГАИ назвала белорусам основное изменение при прохождении техосмотра.