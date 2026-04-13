Косиняк-Камыш: Польша намерена вернуть $550 млн из ЕС после победы Мадьяра

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсетях заявил, что страна рассчитывает на возврат 550 миллионов долларов из европейских средств, предназначенных для помощи Украине.
По его словам, ранее заблокированные правительством Виктора Орбана средства, должны поступить в Польшу после парламентских выборов в Венгрии.
12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. По итогам голосования оппозиционная партия «Тиса» под руководством 45-летнего Петера Мадьяра одержала победу, набрав 53,69% голосов и получив конституционное большинство в 138 из 199 мест в парламенте.
Западные СМИ ранее призвали Брюссель воздержаться от преждевременного ликования по поводу победы Мадьяра. Так, о том, что Мадьяр неоднократно выражал сомнения по поводу членства Киева в ЕС и НАТО, а также выступал против поставок вооружений Украине, напомнили авторы швейцарской газеты Die Weltwoche. Агентство Politico также выразило мнение, что проигрыш Орбана на выборах мало что изменит для Украины.