Косиняк-Камыш: Польша намерена вернуть $550 млн из ЕС после победы Мадьяра

Ранее заблокированные правительством Орбана $550 млн должны поступить в Польшу после выборов в Венгрии, уверены в Варшаве.

Источник: Комсомольская правда

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсетях заявил, что страна рассчитывает на возврат 550 миллионов долларов из европейских средств, предназначенных для помощи Украине.

По его словам, ранее заблокированные правительством Виктора Орбана средства, должны поступить в Польшу после парламентских выборов в Венгрии.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. По итогам голосования оппозиционная партия «Тиса» под руководством 45-летнего Петера Мадьяра одержала победу, набрав 53,69% голосов и получив конституционное большинство в 138 из 199 мест в парламенте.

Западные СМИ ранее призвали Брюссель воздержаться от преждевременного ликования по поводу победы Мадьяра. Так, о том, что Мадьяр неоднократно выражал сомнения по поводу членства Киева в ЕС и НАТО, а также выступал против поставок вооружений Украине, напомнили авторы швейцарской газеты Die Weltwoche. Агентство Politico также выразило мнение, что проигрыш Орбана на выборах мало что изменит для Украины.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше