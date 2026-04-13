Нижегородский театр драмы выступит с гастролями в Минске

Гастроли Нижегородского государственного академического театра драмы им. М. Горького пройдут в Минске с 16 по 19 апреля. Как сообщает агентство «Минск-Новости», на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра нижегородцы представят 4 спектакля.
16 апреля минские зрители увидят драму «Живой» по мотивам пьесы Льва Толстого «Живой труп». В постановке использованы фрагменты дневников и писем писателя, а среди действующих лиц появляются сам Толстой и его жена. Стоит отметить, что первая постановка пьесы «Живой труп» на сцене Нижегородского театра драмы состоялась 13 октября 1911 года, в год ее публикации.
17 апреля состоится спектакль «Ревизор» Николая Гоголя в современной интерпретации режиссера Александра Марина с сохранением классического текста.
18 и 19 апреля нижегородцы представят комедию «Брачный договор» о курьезной ситуации вокруг подготовки к свадьбе: чтобы выгодно выдать замуж дочь, необходимо предоставить брачный договор родителей, в доказательство того, что дочь законнорожденная.
Завершит гастроли 19 апреля спектакль-коллаж «Ваш выход!», объединивший произведения Некрасова, Чехова, Тэффи и Аверченко. Спектакль порадует юмором, блистательными актерскими пассажами, музыкой и танцами.
