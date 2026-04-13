Нижегородский театр драмы выступит с гастролями в Минске

16 апреля минские зрители увидят драму «Живой» по мотивам пьесы Льва Толстого «Живой труп». В постановке использованы фрагменты дневников и писем писателя, а среди действующих лиц появляются сам Толстой и его жена. Стоит отметить, что первая постановка пьесы «Живой труп» на сцене Нижегородского театра драмы состоялась 13 октября 1911 года, в год ее публикации.