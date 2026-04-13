Около 10 тыс. нижегородцев приняли участие в пасхальном Крестном ходе

Нижний Новгород 12 апреля собрал около 10 тысяч верующих для участия в пасхальном Крестном ходе. Фото и видео с мероприятия опубликовали в ИА «Время Н».
Традиционное шествие началось от стен Михайло-Архангельского собора, расположенного в Кремле. Далее участники прошли по Зеленскому съезду, улице Рождественской, пересекли Канавинский мост, проследовали по улице Стрелка и достигли конечной точки маршрута — Александро-Невского собора.
У Александро-Невского собора прошло торжественное освящение пасхальных угощений. Главными угощениями для жителей Нижнего Новгорода стали кулич весом в 250 килограммов и творожная пасха, которая весила 780 килограммов.
Праздничные мероприятия в честь Пасхи завершились музыкальным концертом.
