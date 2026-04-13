Уборку и дежурства в российских школах хотят сделать обязательными для учеников

Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова предложила вернуть в российские школы общественно-полезный труд без обязательного согласования с родителями, передает ТАСС.

Речь идет о регулярной деятельности учеников внутри школы и на прилегающей территории. В перечень входят дежурства по классу, уборка кабинетов после занятий, приведение в порядок рабочих мест, подготовка помещений к следующему уроку. Также предлагается уход за растениями в классах и коридорах, участие в благоустройстве территории, включая уборку листвы, посадку деревьев и цветов, работу на пришкольных участках и расчистку дорожек зимой.

По словам Павловой, подобная практика опирается на педагогическую систему советского воспитателя Антона Макаренко, где труд рассматривается как элемент формирования ответственности и коллективных навыков. В этой модели участие в поддержании порядка и уходе за территорией воспринимается как часть общего дела.

Инициатива предполагает отказ от обязательного согласования подобных видов деятельности с каждым родителем. При этом подчеркивается, что речь идет не о принудительных мерах, а о включении труда в повседневную школьную жизнь как нормальной и значимой составляющей образовательного процесса.

По оценке автора предложения, такая система позволяет формировать у школьников практические навыки, чувство ответственности и понимание ценности труда, а также способствует развитию коллективного взаимодействия.

