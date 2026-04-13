Где в Воронеже отключат воду на неделе с 13 апреля

В столице Черноземья начался сезон профилактических работ на теплосетях. Воронежские коммунальщики начинают готовить системы к следующему осенне-зимнему сезону. На неделе с 13 по 17 апреля работы будут проводить в четырех районах города, отключения горячей воды ждут жильцов более 500 домов. Смотрите перечень улиц, жителям которых придется включать водонагреватели.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН.
— ул. Одинцова, 2, 4, 13, 15, 19, 21, 21а, 23, 25, 27;
— ул. Богдана Хмельницкого, 19а, 20/1, 25, 30а, 50б, 54б, 64, 66, 68;
— ул. Артамонова, 2а, 6а, 7, 8а, 9, 16, 20, 22, 24, 26, 30а, 34а, 36, 38а, 38 В, 40, 42;
— ул. Троицкого, 3, 5, 8;
— Ленинский пр., 223, 227;
— ул. Суворова, 116, 116а.