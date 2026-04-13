Благоустройство набережной в Мотовилихе обойдется в 60 млн рублей

На содержание объектов озеленения в сквере на набережной Камы в Мотовилихинском районе Перми выделено 60,4 млн рублей. МКУ «Пермблагоустройство» объявило аукцион на поиск подрядчика для выполнения работ, следует из информации на сайте госзакупок.
Работы будут проводиться круглогодично на участке от ТЦ «Речник» до территории АО «Мотовилихинские заводы». Согласно техническому заданию, летом подрядчику предстоит убирать территорию, ухаживать за газонами и деревьями и красить элементы благоустройства. Также до 10 июня необходимо будет установить вертикальное озеленение и разбить цветники.
Зимой организация будет очищать дорожки от снега, обрабатывать пешеходные зоны и поддерживать инфраструктуру в рабочем состоянии. Обслуживание набережной продлится до 20 декабря 2026 года. Финансирование работ предусмотрено за счет бюджетных средств города.