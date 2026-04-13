От +4 до +16, дождь и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 13 апреля

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 13 апреля начнет постепенно теплеть. Несмотря на дождь, ветер и даже грозу, которую обещают по области, столбики термометров потихоньку будут подниматься. Подробный прогноз на понедельник узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, 13 апреля в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдет кратковременный дождь. Ветер северной четверти разовьет скорость 7 — 12 м/с. В ночь на 14 апреля также будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный задует со скоростью 7 — 12 м/с.
В Ростовской области в понедельник днем будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза, утром в отдельных районах осядет туман. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 14 м/с. В ночь на вторник будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный и западный задует со скоростью 7 — 12 м/с.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Днем 13 апреля в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +14 — +16 градусов. В ночь на 14 апреля столбики термометров опустятся до +4 — +6 градусов.
В Ростовской области дневная температура воздуха в понедельник составит от +10 до +15 градусов, местами до +18. В ночь на вторник ожидается от +1 до +6 градусов.
Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
