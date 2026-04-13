От +4 до +16, дождь и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 13 апреля

В Ростовской области в понедельник днем будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза, утром в отдельных районах осядет туман. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 14 м/с. В ночь на вторник будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный и западный задует со скоростью 7 — 12 м/с.