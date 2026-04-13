Ждут в котокафе и гипермаркете: стали известны необычные места, где можно написать «Тотальный диктант» в Челябинске 18 апреля

«Тотальный диктант» пройдет в Челябинске 18 апреля на 46 площадках.

Через 5 дней челябинцы снова сядут за парты. 18 апреля город присоединится к международной акции «Тотальный диктант». В этом году в Челябинске открылось 46 площадок. В акции участвуют школы, вузы, колледжи, библиотеки. Есть и совсем неожиданные локации. Написать текст можно будет в стендап-клубе, котокафе, музее занимательной науки и даже в гипермаркете «Лента».

Среди постоянных участников ЧелГУ, ЮУрГУ, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Южно-Уральский медицинский университет, Государственный исторический музей Южного Урала.

Регистрация на площадках уже началась. Организаторы просят заранее выбрать площадку и записаться. Присоединиться к акции можно и из дома. Для этого достаточно включить трансляцию на сайте проекта и написать диктант самостоятельно. Четыре части текста будут читать в 10:00, 13:00, 16:00 и 01:00 по челябинскому времени.

Отметим, что в этом году автор текста — писатель и ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов. Участникам предстоит написать диктант об Александре Пушкине.

Подробнее о «Тотальном диктанте» в Челябинске, списке площадок и условиях участия можно прочитать в нашей статье.