Ждут в котокафе и гипермаркете: стали известны необычные места, где можно написать «Тотальный диктант» в Челябинске 18 апреля

Через 5 дней челябинцы снова сядут за парты. 18 апреля город присоединится к международной акции «Тотальный диктант». В этом году в Челябинске открылось 46 площадок. В акции участвуют школы, вузы, колледжи, библиотеки. Есть и совсем неожиданные локации. Написать текст можно будет в стендап-клубе, котокафе, музее занимательной науки и даже в гипермаркете «Лента».