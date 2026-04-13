Автобусы № 21 и № 34 временно изменили маршруты движения в Самаре

В Самаре 13 апреля временно изменили маршруты движения автобусов № 21 и № 34. Об этом предупредили в ООО «СамараАвтоГаз». Изменения связаны с проведением дорожных работ на пересечении улицы Алма-Атинская и проспекта Металлургов.
«Движение автобусов маршрутов № 21 и № 34 осуществляется по проспекту Металлургов с разворотом на остановке общественного транспорта “Завод Металлург”», — уточнила пресс-служба компании.
Напомним, что 11 апреля на пересечении Алма-Атинской и Металлургов стартовал ремонт трамвайных путей. Участок вывели из эксплуатации. Работы планируют завершить к вечеру 24 апреля.