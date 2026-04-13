Овечкин, Малкин и Кросби снялись вместе перед игрой «Вашингтона» и «Питтсбурга»

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин перед матчем регулярного чемпионата НХЛ сфотографировался с игроками «Питтсбург Пингвинз» — Евгением Малкиным, Сидни Кросби и Крисом Летангом, сообщают спортивные источники.
Встреча «Вашингтона» и «Питтсбурга» запланирована на воскресенье, начало — в 22:00 по московскому времени. Предстоящий матч станет юбилейным для Овечкина и Кросби — хоккеисты сыграют друг против друга в 100-й раз с учетом встреч в плей-офф.
Перед стартом игры игроки двух команд собрались в центральном круге вбрасывания во время раскатки и сделали совместную фотографию.
Ранее Кросби, Малкин и Летанг не принимали участия в предыдущей игре с «Вашингтоном», завершившейся со счетом 6:3, из-за незначительных повреждений и были выведены из основного состава.
