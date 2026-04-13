Светлая седмица 2026: что можно и нельзя делать на Пасхальной неделе с 13 по 18 апреля

Главное христианское торжество — Пасха, Воскресение Сына Божьего Иисуса Христа — в 2026 году православные волгоградцы встречают 12 апреля. Однако на этом праздник не заканчивается: традиции предписывают отмечать торжество жизни и веры всю последующую неделю. Рассказываем, что такое Светлая седмица, какие обычаи действуют в эти дни и на что накладывается строгий запрет.
Когда начнется Пасхальная неделя в 2026 году.
Пасхальная неделя в 2026 году стартует сразу после главной службы. Светлая седмица (ее также называют Красной, Великой или Пасхальной) продлится с 13 по 18 апреля включительно. Завершится праздничный марафон в воскресенье торжеством Антипасхи, или Фомина воскресенья.
Пасхальная неделя по дням.
Каждый день Светлой седмицы имеет свое название и традиции:
• Светлый понедельник, 13 апреля («Поливальный») — день начала новых дел и обливания водой для здоровья.
• Светлый вторник, 14 апреля («Купалища») — время гостей, игр и пасхальных гуляний.
• Светлая среда, 15 апреля («Хороводница») — народные гуляния, хороводы и благотворительность.
• Светлый четверг, 16 апреля («Навский») — день памяти усопших по народным традициям.
• Светлая пятница, 17 апреля («Прощеный день») — время примирения и очищения души.
• Светлая суббота, 18 апреля — завершение Пасхальной недели, раздача милостыни.
• Фомино воскресенье, 19 апреля (Антипасха) — окончание праздничного периода.
История и традиции: почему всю неделю звонят колокола.
Первые свидетельства о том, что Воскресение Сына Божьего Иисуса Христа празднуют целую неделю, встречаются еще в паломнических заметках Эгерии (конец IV века). Современные же традиции Пасхальной недели, где каждый день имеет особое значение, сформировались на рубеже X-XI веков.
Главная особенность Светлой седмицы — это полное преображение церковной жизни. В храмах Волгограда, как и по всей России, всю неделю будут открыты Царские врата. Это символ того, что Иисус Христос открыл путь в Царствие Небесное для всех верующих.
Что еще меняется в богослужениях:
Вместо земных поклонов делают только поясные (вплоть до Троицы 31 мая);
Ежедневно проходят крестные ходы;
Звонить в колокола может любой желающий — это древняя традиция «народного звона»;
Если человек умирает на Пасхальной неделе, его отпевают в белых облачениях с радостными песнопениями. Считается, что душа такого усопшего сразу попадает в рай.
Что можно делать на Светлой седмице: радость без границ.
Церковь призывает провести Пасхальную неделю в 2026 году легко и с открытым сердцем. Вот что разрешено и даже приветствуется:
Гулять и веселиться. Запрет на развлечения снимается. В среду («Хороводницу») на Руси водили хороводы и присматривали пару.
Ходить в гости. Приветствовать друг друга словами «Христос воскресе!» и «Воистину воскресе!» нужно всю неделю, а не только 12 апреля.
Причащаться без строгого поста. В Светлую седмицу верующие могут получить Святое Причастие без длительного говения (достаточно исповеди).
Помогать ближним. Особенно богоугодным делом считается испечь куличи и раздать их неимущим в среду или субботу.
Начинать новые дела. Считается, что любое начинание в Светлый понедельник обречено на успех.
Чего нельзя делать на Пасхальной неделе.
Несмотря на всеобщее ликование, Пасхальная неделя накладывает и определенные ограничения. Что нельзя делать категорически:
Поститься. В Светлую седмицу отменяются любые пищевые ограничения. Скоромная пища (мясо, молоко, яйца) разрешена ежедневно.
Скорбеть и грустить. Поминать усопших с тоской запрещено. Для этого есть специальный день — Радоница (вторник после Фомина воскресенья). Даже в «Навский» четверг (16 апреля) предков вспоминали только радостно.
Работать на огороде. В среду («Градовая») существовал строгий запрет выходить в поле — чтобы град не побил урожай. Лучше отложить тяжелый физический труд и ремонт.
Злоупотреблять алкоголем. Церковь не запрещает выпить бокал вина за радостью, но пьянство в эти светлые дни считается большим грехом.
Отказывать в прощении. В пятницу (Прощеный день) нужно обязательно помириться с теми, с кем в ссоре, и отпустить обиды.
Светлая суббота: как попрощаться с праздником.
Завершается Пасхальная неделя в 2026 году в субботу, 18 апреля. В этот день в храмах раздают артос — особый освященный хлеб. Волгоградцы могут забрать его домой и есть натощак, запивая святой водой, для укрепления душевных и телесных сил.
В Светлую субботу также принято печь третью партию куличей и красить яйца, чтобы раздать их сиротам и беднякам. Чем щедрее вы проведете этот день, тем счастливее, по поверьям, будет весь следующий год.
