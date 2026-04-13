Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 13 апреля

Энергетики перечислили адреса, где не будет света в Ростове 13 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 13 апреля запланированы в сотнях домов, и тысячи людей останутся без электричества на несколько часов, а то и на весь рабочий день. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в понедельник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Нансена, 301−331;

— переулок Поморский;

— переулок Карельский;

— улица Зырянская;

— улица Цюрупы;

— улица Гурьевская;

— улица Абхазская;

— переулок Молдавский;

— улица Вавилова, 54, 54А, 60, 68, 68/1а, 70, 70Б, 70Е, 71, 71/1, 73, 74, 74Б, 76 Г, 78/1, 80, 82, 84, 84/2;

— проспект Королева, 1А, 1Б, 1 В, 1 Г, 1 М, 1П;

— улица Смелая;

— садоводческое товарищество «Железнодорожник»;

— садоводческое некоммерческое товарищество «Восход»;

— улица Неклиновская, 43А, 45А;

— улица Днепроградская, 60;

— улица Неклиновская;

— улица Ольгинская;

— улица Обливская;

— улица Полоцкая;

— улица Днепроградская;

— переулок Ригельный;

— улица Калужская, 1−51 и 2−48;

— улица Кемеровская, 1−51 и 2−48;

— улица 20 лет Октября, 2−24 и 1−49;

— улица Щербакова, 52−82;

— улица Арефьева, 45−69;

— улица Добровольского, 19А;

— улица Орбитальная, 8 В, 12;

— проспект Королева, 5/4, 7;

— улица Михаила Пуговкина;

— переулок Сорокина;

— улица Бушнова;

— улица Шолохова-Синявского;

— садоводческое некоммерческое товарищество «Луч»;

— проспект Нагибина, 13 Г, 17/2, 17Б;

— улица Нансена, 123Б, 135/11.

С 9:00 до 15:00 отключения запланированы в нескольких домах:

— улица Катаева, 155−185 и 120−146;

— улица Варфоломеева, 79−83;

— переулок Скрыпника, 11−23 и 20−28.

