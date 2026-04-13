Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 13 апреля

Отключения света в Ростове на 13 апреля запланированы в сотнях домов, и тысячи людей останутся без электричества на несколько часов, а то и на весь рабочий день. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в понедельник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Нансена, 301−331;
— переулок Поморский;
— переулок Карельский;
— улица Зырянская;
— улица Цюрупы;
— улица Гурьевская;
— улица Абхазская;
— переулок Молдавский;
— улица Вавилова, 54, 54А, 60, 68, 68/1а, 70, 70Б, 70Е, 71, 71/1, 73, 74, 74Б, 76 Г, 78/1, 80, 82, 84, 84/2;
— проспект Королева, 1А, 1Б, 1 В, 1 Г, 1 М, 1П;
— улица Смелая;
— садоводческое товарищество «Железнодорожник»;
— садоводческое некоммерческое товарищество «Восход»;
— улица Неклиновская, 43А, 45А;
— улица Днепроградская, 60;
— улица Неклиновская;
— улица Ольгинская;
— улица Обливская;
— улица Полоцкая;
— улица Днепроградская;
— переулок Ригельный;
— улица Калужская, 1−51 и 2−48;
— улица Кемеровская, 1−51 и 2−48;
— улица 20 лет Октября, 2−24 и 1−49;
— улица Щербакова, 52−82;
— улица Арефьева, 45−69;
— улица Добровольского, 19А;
— улица Орбитальная, 8 В, 12;
— проспект Королева, 5/4, 7;
— улица Михаила Пуговкина;
— переулок Сорокина;
— улица Бушнова;
— улица Шолохова-Синявского;
— садоводческое некоммерческое товарищество «Луч»;
— проспект Нагибина, 13 Г, 17/2, 17Б;
— улица Нансена, 123Б, 135/11.
С 9:00 до 15:00 отключения запланированы в нескольких домах:
— улица Катаева, 155−185 и 120−146;
— улица Варфоломеева, 79−83;
— переулок Скрыпника, 11−23 и 20−28.
