Из-за атак дронов на Ленинградскую область в «Храброво» задерживаются рейсы

В понедельник, 13 апреля, в расписании аэропорта Калининграда произошли изменения, связанные с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба «Храброво».
По данным онлайн-табло аэропорта, на вылет задерживаются 10 рейсов, один отменен. На прилет задерживаются 11 рейсов, один отменен. Это самолеты в Москву, Санкт-Петербург, Минск и Нижний Новгород.
Пассажиров и встречающих просят заранее уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств.