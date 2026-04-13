Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за атак дронов на Ленинградскую область в «Храброво» задерживаются рейсы

Самолеты не могут вылететь в Питер.

В понедельник, 13 апреля, в расписании аэропорта Калининграда произошли изменения, связанные с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба «Храброво».

По данным онлайн-табло аэропорта, на вылет задерживаются 10 рейсов, один отменен. На прилет задерживаются 11 рейсов, один отменен. Это самолеты в Москву, Санкт-Петербург, Минск и Нижний Новгород.

Пассажиров и встречающих просят заранее уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств.