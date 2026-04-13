Автоэксперт Егоров уверен, что рейтинг автошкол упростит выбор для учеников

Российское правительство утвердило критерии, по которым МВД будет оценивать работу автошкол. В основе новой системы — конкретные показатели, которые помогут составить рейтинг учебных заведений. Среди них: процент выпускников, сдавших экзамен с первой попытки, процент тех, кто не смог успешно пройти тестирование, а также количество ДТП с участием выпускников в первые два года после получения прав. Эти данные будут собираться и анализироваться МВД, а затем публиковаться на сайте ГИБДД ежегодно не позднее 15 февраля.