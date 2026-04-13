Автоэксперт Егоров уверен, что рейтинг автошкол упростит выбор для учеников

Российское правительство утвердило критерии, по которым МВД будет оценивать работу автошкол. В основе новой системы — конкретные показатели, которые помогут составить рейтинг учебных заведений. Среди них: процент выпускников, сдавших экзамен с первой попытки, процент тех, кто не смог успешно пройти тестирование, а также количество ДТП с участием выпускников в первые два года после получения прав. Эти данные будут собираться и анализироваться МВД, а затем публиковаться на сайте ГИБДД ежегодно не позднее 15 февраля.
Новый порядок может упростить процесс получения водительских прав для подготовленных кандидатов, заявил автоэксперт Алексей Егоров интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
По его словам, новый порядок поможет будущим водителям выбирать качественные автошколы. Сейчас сложно отличить добросовестные школы от тех, кто просто продает курсы. Новый подход делает процесс прозрачным: можно увидеть статистику сдачи экзаменов с первого раза и поведение выпускников на дороге после получения прав. Это стимулирует автошколы улучшать качество обучения, а не просто заниматься рекламой, пояснил эксперт.
Однако Егоров считает, что сдача экзамена не станет проще. Экзамены в ГИБДД останутся сложными. Однако автошколы, понимая, что их будут оценивать по реальным результатам, начнут тщательнее отбирать инструкторов, следить за методикой обучения и, возможно, увеличат время практического вождения. Это облегчит сдачу экзамена подготовленным ученикам, исключая необходимость обхода правил.
Эксперт отметил, что новые критерии повысят безопасность на дорогах. Одним из ключевых показателей является аварийность среди новичков. Если автошкола дает только формальные знания, это отразится на ДТП. Для добросовестных заведений рейтинг станет преимуществом, для недобросовестных — стимулом улучшить обучение или покинуть рынок, подытожил Егоров.