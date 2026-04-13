Волгоградский сирота застрял в Таиланде: отец в коме, опека грозит детдомом

Семья из Волгограда оказалась в безвыходной ситуации на курорте в Таиланде. Недавно усыновленный мальчик-сирота рискует снова попасть в детское учреждение, пока его новый отец борется за жизнь в реанимации, — об этом пишет канал SHOT.
Авторы канала пишут: инспекторы органов опеки уже взяли ситуацию на жесткий контроль, и над семьей нависла угроза лишения родительских прав. Все началось во время семейного отпуска. Дмитрий (имя изменено) внезапно почувствовал себя плохо прямо на глазах у сына. Мужчину увезли на скорой помощи.
Сейчас Дмитрий подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики диагностировали редкий синдром Гийена-Барре. При этом заболевании иммунная система атакует нервные окончания, и человек оказывается «заперт» в собственном теле. Прогнозы врачей осторожные, четкой картины будущего нет.
Финансовое положение семьи критическое. За первую неделю пребывания в таиландской клинике родственники уже заплатили около пяти миллионов рублей. Этой суммы хватило лишь на начальный этап терапии. Чтобы стабилизировать состояние пациента и организовать медицинскую эвакуацию на родину, требуется еще как минимум пять миллионов. Сбор средств идет тяжело, время работает против больных.
Самая тяжелая ноша легла на плечи ребенка. Мальчик недавно пережил череду личных трагедий: сначала умерла мама, затем отец. Он с трудом адаптировался в новой семье, где его усыновили родной дядя с супругой. Теперь он вновь остался один в чужой стране.
Авторы канала пишут: ребенок постоянно плачет, не может прийти в себя и нуждается в психологической поддержке, которую в условиях больницы получить невозможно. К личным бедам добавились бюрократические проблемы. Из-за того, что законный представитель недееспособен, мальчик не может самостоятельно покинуть Таиланд.
Сообщается, что представители волгоградской опеки начали проверку действий усыновителей. Инспекторы следят за каждым шагом семьи. Существует реальный риск, что пару лишат родительских прав из-за невозможности исполнять обязанности по уходу за ребенком в данный момент. Если это произойдет, мальчик снова окажется в системе учреждений для детей-сирот, потеряв надежду на семейное тепло.
Ранее сообщалось о награждении участкового, который спас людей в буран.