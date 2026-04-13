Цены на фисташки достигли восьмилетнего максимума на фоне войны в Иране

По словам Ника Мосса, аналитика рынка орехов в Expana Markets, торговля фисташками в стране и до войны осложнялась санкциями и геополитическими противоречиями. В 2025 году урожай был меньше, чем ожидалось, а в январе из-за подавления правительством гражданских беспорядков были нарушены коммуникации, что ещё больше затруднило координацию экспорта. Начало войны в конце февраля усугубило ситуацию, уточнил эксперт, и привело к сокращению поставок фисташек на мировые рынки.