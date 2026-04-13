Цены на фисташки достигли восьмилетнего максимума на фоне войны в Иране

Из-за войны в Иране, которая стала причиной нарушения глобальных цепочек поставок критически важных видов топлива и удобрений, цены на фисташки, популярный в стране орех, достигли восьмилетнего максимума. Об этом сообщает Bloomberg.
Издание отмечает, что Иран занимает второе место в мире по производству фисташек. Их используют и в качестве самостоятельной закуски, и как ингредиент для мороженого, шоколада и напитков.
По словам Ника Мосса, аналитика рынка орехов в Expana Markets, торговля фисташками в стране и до войны осложнялась санкциями и геополитическими противоречиями. В 2025 году урожай был меньше, чем ожидалось, а в январе из-за подавления правительством гражданских беспорядков были нарушены коммуникации, что ещё больше затруднило координацию экспорта. Начало войны в конце февраля усугубило ситуацию, уточнил эксперт, и привело к сокращению поставок фисташек на мировые рынки.
