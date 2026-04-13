В аэропорту Калининграда задерживаются рейсы из-за ограничений в Ленинградской области

Причина — ввод временных ограничений в Ленинградской области.

Аэропорт Храброво 13 апреля предупреждает об изменениях в расписании, связанных с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области. Об этом говорится в телеграм-канале калининградского аэропорта.

«В расписании вылетов и прилётов произошли корректировки. Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств», — сообщили в Храброво.

По данным онлайн-табло аэропорта, задерживаются вылеты семи рейсов, на прилет на 08.10 задерживалось девять рейсов, один отменён.

При подготовке к вылету рекомендуется:

следить за информацией на онлайн-табло аэропорта и за объявлениями в терминале;

обращаться в колл-центр аэропорта по телефону +7 (4012)550−550.

дополнительно уточнять информацию у авиакомпаний и использовать личный кабинет/разделы управления бронированием на их официальных сайтах.