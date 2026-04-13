Новым директором разведки Израиля «Моссад» назначили уроженца Белоруссии

Генерала-майора Романа Гофмана назначили руководителем разведывательной службы «Моссад». Об этом свидетельствует указ, опубликованный на сайте канцелярии израильского правительства.
Военный секретарь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вступит в новую должность уже 2 июня. На посту он будет работать порядка пяти лет.
Гофман родом из Белоруссии. В Израиль он переехал в 1990 году — тогда ему было всего 14 лет. Он служил в бронетанковых войсках ЦАХАЛ, дослужившись до командира дивизии.
7 октября 2023 года во время нападения боевиков ХАМАС на территорию Израиля Гофман участвовал в отражении агрессии и получил серьезные ранения в перестрелке.
