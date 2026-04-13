Возле Музея Мирового океана в Калининграде установили памятную доску, посвящённую историческим судам

Объект появился недалеко от корпуса «Планета Океан».

Об этом сообщили на странице учреждения «ВКонтакте».

Памятная доска «Набережная исторического флота» появилась недалеко от корпуса «Планета Океан». Объект установили в День рождения Музея Мирового океана в воскресенье, 12 апреля.

«Памятная доска посвящена судам, которые внесли вклад в развитие и становление региона: учебно-парусные суда “Седов” и “Крузенштерн”, плавбаза “Юрий Долгорукий”, дизель-электроход “Обь”, БМРТ “Казань”, научно-исследовательские суда “Академик Курчатов” и “Академик Мстислав Келдыш”», — рассказали в учреждении.

Ранее сообщали, что в Калининграде собираются благоустроить набережную Музея Мирового океана. На первый этап работ выделили 39,6 миллиона рублей. Специалистам предстоит привести в порядок территорию возле памятников пионерам рыбопромыслового флота и Николаю Чудотворцу.

Фото: Музей Мирового океана.