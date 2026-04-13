Возле Музея Мирового океана в Калининграде установили памятную доску, посвящённую историческим судам. Об этом сообщили на странице учреждения «ВКонтакте».
Памятная доска «Набережная исторического флота» появилась недалеко от корпуса «Планета Океан». Объект установили в День рождения Музея Мирового океана в воскресенье, 12 апреля.
«Памятная доска посвящена судам, которые внесли вклад в развитие и становление региона: учебно-парусные суда “Седов” и “Крузенштерн”, плавбаза “Юрий Долгорукий”, дизель-электроход “Обь”, БМРТ “Казань”, научно-исследовательские суда “Академик Курчатов” и “Академик Мстислав Келдыш”», — рассказали в учреждении.
Ранее сообщали, что в Калининграде собираются благоустроить набережную Музея Мирового океана. На первый этап работ выделили 39,6 миллиона рублей. Специалистам предстоит привести в порядок территорию возле памятников пионерам рыбопромыслового флота и Николаю Чудотворцу.
