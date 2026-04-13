В Комсомольске стали известны подробности смертельного ДТП с пешеходом

Госавтоинспекция Хабаровского края раскрыла подробности смертельного ДТП, произошедшего на улице Аллея Труда в Комсомольске-на-Амуре, — сообщает ведомство.
По предварительным данным, авария произошла около 12:50 в районе дома № 2 по проспекту Интернациональному. 56-летний водитель Toyota Ipsum двигался по Аллее Труда со стороны улицы Гагарина в направлении проспекта Первостроителей и выехал на регулируемый перекрёсток на запрещающий жёлтый сигнал светофора.
В этот момент на разделительной полосе находился пешеход, ожидавший разрешающего зелёного сигнала. От удара мужчину отбросило на светофор и дорожный знак. От полученных травм он скончался до приезда скорой помощи.
После наезда водитель покинул место происшествия, однако спустя непродолжительное время самостоятельно сообщил о случившемся в Госавтоинспекцию.
На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.
Личность погибшего устанавливается.