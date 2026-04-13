Следы семьи Усольцевых в тайге могли полностью исчезнуть за зиму

Обнаружить какие-либо следы семьи Усольцевых весной будет крайне сложно. За зимние месяцы они могли полностью затереться, сообщают РИА Новости со ссылкой на Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.
Как пояснили в организации, в течение зимнего периода следы могут затереться, и по весне придётся искать другие варианты поисков. При этом поисковики подчеркнули, что надежда остаётся всегда: «Наше дело — продолжать поиски».
Напомним, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в поход 28 сентября 2025 года в районе посёлка Кутурчин. Семья двигалась в сторону горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября, но результатов они не принесли.
Ранее мы сообщали, что счета пропавшей в тайге Ирины Усольцевой заблокировали из‑за долга.