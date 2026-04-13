«Слишком яркая, чтобы прятаться»: Макпал Исабекова о жизни после развода на Мальдивах

Казахстанская исполнительница хита «Ноябрь» Макпал Исабекова опубликовала серию постов с дорогого рая для туристов — Мальдивских островов, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

41-летняя певица заявила, что она слишком яркая, чтобы прятаться от посторонних.

Примечательно, что откровенные публикации вызвали шквал добрых и восхищенных отзывов:

Почему женщины расцветают после развода? Огонь! Ну что за красота?! Классная. Макося, красотка! Фигура — огонь! Красивая. Лучше быть одной, чем с кем попало. Раньше ее уважала за профессионализм и голос, сейчас просто влюбилась за то, что она есть. Взгляд, движения, харизма — обожать. Рождена, чтобы сверкать. Сияйте всегда. Мы очень ждали. Ждем показа купальников.

В марте 2026 года Исабекова заявила в интервью Динаре Сатжан, что не живет с мужем около года, а официально брак был расторгнут в феврале 2025 года. Пара прожила в браке около 4 лет (с 2021 года), у них двое общих детей.

Еще зимой Исабекова публиковала загадочный пост. В нем певица заявила, что не будет много говорить, а будет петь. Артистка добавила, что песни расскажут, чем она дышит, о чем сожалеет, как радуется.