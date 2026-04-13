Эксперты Сбера рассказали жителям Воронежской области о возможностях ГенИИ-решений для улучшения качества жизни в регионе

Технологии генеративного ИИ — основа для инновационных решений, в том числе и в сфере госуправления. О трендах в этой области и кейсах внедрения ИИ-помощников в госсекторе рассказали эксперты Сбера. Так, к актуальным задачам органов власти, которые сегодня можно эффективно решить с помощью искусственного интеллекта, относятся обработка типовых обращений граждан, анализ данных, помощь в подготовке ответов, генерация контента для сайтов, мониторинг процессов и т.д.
Об ожиданиях и задачах ИИ-трансформации Воронежской области участникам рассказал министр цифрового развития региона Дмитрий Волков. В министерствах здравоохранения, промышленности и транспорта, дорожной деятельности, тарифного регулирования и других ведомствах уже внедрены и пилотируются ИИ-решения. Минцифры видит перспективу масштабирования в проектах, связанных с генеративными моделями как, например, российская модель ГигаЧат.
Во второй части мероприятия в рамках практических сессий участники разработали конкретные решения на основе ИИ, которые позволят автоматизировать рутинные процессы, сократить временные затраты и высвободить ресурсы для приоритетных задач.
Александр Абрамкин, председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка:
«В Сбере сформирована обширная библиотека лучших практик — своего рода навигатор по цифровой трансформации госсектора. Стратегические сессии с представителями органов исполнительной власти помогают адаптировать накопленную экспертизу под конкретные задачи региона. Мы видим подтвержденную эффективность подобных мероприятий. месте с Правительством Воронежской области мы уже внедрили ИИ-помощников-консультантов, которые успешно помогают работать специалистам при реализации полномочий органов власти. Наша логика на будущее — масштабировать проекты там, где они приносят прямую пользу жителям региона».
Денис Волков, министр цифрового развития Воронежской области:
«Правительство Воронежской области активно работает в сфере трансформации процессов, повышения эффективности и качества. Механизмы искусственного интеллекта становятся для нас инструментом улучшения. Например, снимают рутинную нагрузку на однотипных операциях: обработку запросов, консультирование, сверку документов. ИИ возьмет это на себя. Результат — ускорение процессов в разы и снижение нагрузки на сотрудников, что позволит им сосредоточится на сложных, творческих задачах. Меньше выгорания — выше качество работы. Отобранные на стратегической сессии проекты направлены именно на это. Мы не заменяем людей — мы даем им возможность работать эффективнее и спокойнее».