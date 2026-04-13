WP: в Белом доме указали три сценария развития ситуации в Иране

Белый дом рассматривает вариант прихода к власти в Иране нового верховного лидера.

Источник: Комсомольская правда

В Белом доме рассматривают три вероятных сценария развития событий в Иране по мере усиления экономического контроля США над регионом. Подробности сообщил колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус, ссылаясь на представителей американской администрации.

Первый сценарий представляет собой свержение правительства Ирана. В Белом доме полагают, что он более вероятен при прекращении ударов, чем при их возобновлении. Второй — приход к власти нового верховного лидера.

Третий вариант предполагает, что сторонники жесткой линии в Корпусе стражей исламской революции попытаются прорвать блокаду Ормузского пролива или нанести другие удары, чтобы заставить США пойти на дополнительные уступки.

11 апреля в Исламабаде между США и Ираном состоялись переговоры. Стороны не смогли прийти к какому-либо соглашению. Главными препятствиями стали ядерная программа Ирана и контроль над Ормузским проливом. Накануне президент США Дональд Трамп предупредил о скором начале американской блокады судов в Ормузском проливе, в которой, по его словам, примут участие и другие страны. При этом он сообщил, что переговоры с иранской делегацией в Исламабаде прошли «хорошо». Ранее в России прокомментировали призыв Вашингтона открыть Ормузский пролив. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал США остановить войну против Ирана вместо требований по проливу.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше