WP: в Белом доме указали три сценария развития ситуации в Иране

11 апреля в Исламабаде между США и Ираном состоялись переговоры. Стороны не смогли прийти к какому-либо соглашению. Главными препятствиями стали ядерная программа Ирана и контроль над Ормузским проливом. Накануне президент США Дональд Трамп предупредил о скором начале американской блокады судов в Ормузском проливе, в которой, по его словам, примут участие и другие страны. При этом он сообщил, что переговоры с иранской делегацией в Исламабаде прошли «хорошо». Ранее в России прокомментировали призыв Вашингтона открыть Ормузский пролив. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал США остановить войну против Ирана вместо требований по проливу.