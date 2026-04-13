В России предложили вернуть общественно-полезный труд в школы без согласия родителей

Ольга Павлова предложила вернуть общественно-полезный труд в школы.

Источник: Комсомольская правда

В России предлагают вернуть в школы практику общественно-полезного труда без обязательного согласования с родителями. С такой инициативой выступила член Общественной палаты РФ Ольга Павлова, передает ТАСС.

По ее словам, речь идет о привычных для школьной среды обязанностях: дежурстве по классу, уборке кабинетов после уроков, уходе за растениями, а также благоустройстве школьной территории.

Инициатива, как она отметила, опирается на педагогические принципы советского воспитателя Антона Макаренко. В его системе труд рассматривался не просто как способ поддержания порядка, а как важный инструмент формирования ответственности и коллективного мышления у детей.

Павлова считает, что возвращение такой практики может стать шагом к проверенной временем модели воспитания, где совместный труд помогает формировать характер, чувство ответственности и уважение к любому виду работы.

При этом Павлова отметила, что общественно-полезный труд не должен становиться принудительным. Он должен быть естественной и осмысленной частью школьной жизни, основанной на уважении, добровольности и стремлении к общему результату.

Ранее замглавы Минпросвещения РФ Ольга Колударова рассказала, что в 2027 году у пятиклассников появится новый предмет — «Духовно-нравственная культура России». Предмет будет преподаваться каждую неделю.