В Красноярске за 140 млн откапиталили детсад в Октябрьском районе

Сегодня, 13 апреля, в Красноярске после ремонта распахнул свои двери детский сад № 206 на проспекте Свободный, 54а. Об этом рассказали в мэрии.
Здание, которому более 60 лет, прошло полную модернизацию. Специалисты заменили все инженерные сети: водоснабжение, канализацию, отопление и электропроводку, а также выполнили внутреннюю отделку помещений. Для обеспечения максимальной безопасности в детском саду установили современные системы пожарной сигнализации и пожаротушения.
Для полноценного развития малышей закупили современное учебное, игровое и технологическое оборудование. Особое внимание уделили пищеблоку, его оснастили передовой техникой: электропечами, электрокотлом, пароконвектоматом и электросковородой.
Территорию вокруг здания также благоустроили, на уличных площадках рабочие установили новые малые архитектурные формы.
«Двухэтажное здание, рассчитанное на 110 воспитанников, отремонтировали за счет средств федерального, краевого и городского бюджетов. В детском саду будут работать семь групп, две из которых — ясельные. Первыми новоселами станут 58 детей в возрасте от 3 до 7 лет», — добавила руководитель главного управления образования Марина Аксенова.
Это уже второе дошкольное учреждение в городе, преображенное благодаря национальному проекту «Семья» и региональному проекту «Поддержка семьи» в рамках госпрограммы Красноярского края «Развитие образования». Общая сумма, выделенная на ремонт, составила почти 140 млн рублей.
Напомним, за счет краевого и федерального бюджетов в 2026 году планируется завершить капитальный ремонт четырех школ (№№ 30, 78, 94, образовательной площадки № 2 Комплекса «Покровский» по ул. Степана Разина, 39). До конца 2026 года также планируется откапиталить еще два детских сада: № 60 и № 282. Кроме того, в этом году начнется капремонт четырех школ: №№ 18, 46, 62, 85.
