Такси без водителей готовят к запуску в Казахстане

Беспилотные такси и дроны-доставщики: будущее транспорта в Казахстане
В трёх городах Казахстана планируют изменить дорожную инфраструктуру для запуска пилотного проекта беспилотного такси. Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития сообщает, что в Астане, Алматы и Костанае будут обновлены разметка, установлены новые знаки и оборудованы специальные зоны посадки.
Где появятся беспилотники?
Пилотный проект беспилотного такси планируется запустить в Астане, Алматы и Костанае. На данный момент конкретные маршруты, количество машин и зоны движения не определены. Эти параметры будут утверждены после согласования программы, проверки технологий и обсуждения с акиматами и участниками рынка.
Дроны-доставщики тестируют в Алматы
Дроны-доставщики уже проходят испытания в Алматы при участии частных компаний. Этот проект является важным шагом в развитии логистики и городской мобильности.
Как обеспечат безопасность?
Внедрение беспилотных такси и дронов будет поэтапным. Транспорт и дроны пройдут испытания на полигонах, а затем будет проверена готовность инфраструктуры, включая разметку, знаки, светофоры и цифровые карты. Также будет проведена оценка рисков и подтверждение соответствия требованиям безопасности.
На начальном этапе в беспилотных такси будет присутствовать резервный водитель, который сможет вмешаться в случае необходимости. В дальнейшем возможен переход к полностью автономному режиму с дистанционным контролем, если система покажет свою надёжность. Правила полётов дронов в городе будут определены позже.
Кто отвечает при ДТП?
Ответственность при авариях и инцидентах будет распределена между оператором, владельцем и производителем в зависимости от их роли. В настоящее время разрабатывается отдельная нормативно-правовая база для регулирования этих вопросов.
Как изменится инфраструктура?
Для запуска проекта планируется обновить дорожную разметку, установить дополнительные знаки, создать специальные зоны посадки и высадки пассажиров, а также доработать элементы улично-дорожной сети.
Сроки запуска
Испытания беспилотных такси ещё не начались — проект находится на стадии подготовки. После утверждения программы будут определены условия и формат запуска. Пилотный проект рассчитан примерно на три года. В Алматы в ближайшее время ожидаются тестовые полёты дронов.
Решение о масштабировании проекта на всю страну будет принято после завершения пилота с учётом безопасности, эффективности и готовности инфраструктуры. Конкретные сроки пока не называются.
Финансирование проекта
Проект будет реализован за счёт частных инвестиций, без использования бюджетных средств. На первом этапе технологии будут применяться в городской мобильности (такси) и логистике (дроны).