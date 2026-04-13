Новая семейная выплата вводится в России: кто сможет её получить

Работающие родители с двумя и более детьми могут получить новую семейную выплату в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд РФ.
В государственном фонде подчеркнули, что получить семейную выплату работающие родители с двумя и более детьми смогут ежегодно, перечислять её будет Социальный фонд с 1 июня 2026 года.
При этом родители и дети должны быть гражданами России и постоянно проживать на территории страны, чтобы получить соответствующую выплату. Также они должны быть налоговыми резидентами РФ и уплатить НДФЛ в предшествующем обращению за выплатой году.
Уточняется, что право на выплату определяется с учетом общей оценки нуждаемости. Доход на одного члена семьи не может превышать 1,5 прожиточного минимума в данном регионе. Оба родителя имеют право на выплату при условии уплаты НДФЛ.
