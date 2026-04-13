Жителям Хабаровского края придётся немного потерпеть без ТВ и радио

Сигнал будет пропадать из-за работ на вещательном оборудовании.

Источник: Хабаровский край сегодня

Для проведения профилактических работ на передающем оборудовании в апреле специалисты РТРС «Дальневосточный РЦ» будут вынуждены ограничить вещание телевизионных каналов и радиопрограмм на территории ряда муниципалитетов Хабаровского края. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», долго ремонт не продлится.

По информации, предоставленной в организации, все отключения согласованы с вещателями — они не будут производиться, если в эфире важные сообщения. После проведения необходимых работ сигнал вернётся на привычные частоты, и перенастраивать свои домашние приёмники людям не придётся.

График кратковременных отключений телерадиосигнала с 14 по 20 апреля 2026 года:

14.04.2026.

Галичный, Комсомольский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Мариинский Рейд, Ульчский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Нижнетамбовское, Комсомольский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

14.04.2026−17.04.2026.

Комсомольск-на-Амуре, с 09:00 до 16:00 по местному времени:

Радио «Вести FM»;

Радио «Маяк»;

Радиопрограмма «Радио России»;

Радио «Восток России ФМ»;

Радио «Вера».

15.04.2026.

Большие Санники, Ульчский район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Тырма, Верхнебуреинский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

Хабаровск, с 09:00 до 17:00 по местному времени:

Радио «Суббота».

Хабаровск, с 07:00 до 15:00 по местному времени:

Радио «Восток России СВ».

Шереметьево, Вяземский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

16.04.2026.

Эльбан, Амурский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

19.04.2026−20.04.2026.

Комсомольск-на-Амуре, с 08:00 до 14:00 по местному времени:

Радио «Восток России ФМ».

20.04.2026.

Комсомольск-на-Амуре, с 02:00 до 15:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России»;

Радио «Маяк»;

Радио «Вести ФМ»;

Радио «Вера».

Николаевск-на-Амуре, с 02:00 до 15:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

Советская Гавань, с 02:00 до 15:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».