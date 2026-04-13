Жителям Хабаровского края придётся немного потерпеть без ТВ и радио

Для проведения профилактических работ на передающем оборудовании в апреле специалисты РТРС «Дальневосточный РЦ» будут вынуждены ограничить вещание телевизионных каналов и радиопрограмм на территории ряда муниципалитетов Хабаровского края. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», долго ремонт не продлится.
По информации, предоставленной в организации, все отключения согласованы с вещателями — они не будут производиться, если в эфире важные сообщения. После проведения необходимых работ сигнал вернётся на привычные частоты, и перенастраивать свои домашние приёмники людям не придётся.
График кратковременных отключений телерадиосигнала с 14 по 20 апреля 2026 года:
14.04.2026.
Галичный, Комсомольский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Мариинский Рейд, Ульчский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Нижнетамбовское, Комсомольский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
14.04.2026−17.04.2026.
Комсомольск-на-Амуре, с 09:00 до 16:00 по местному времени:
Радио «Вести FM»;
Радио «Маяк»;
Радиопрограмма «Радио России»;
Радио «Восток России ФМ»;
Радио «Вера».
15.04.2026.
Большие Санники, Ульчский район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Тырма, Верхнебуреинский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Хабаровск, с 09:00 до 17:00 по местному времени:
Радио «Суббота».
Хабаровск, с 07:00 до 15:00 по местному времени:
Радио «Восток России СВ».
Шереметьево, Вяземский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
16.04.2026.
Эльбан, Амурский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
19.04.2026−20.04.2026.
Комсомольск-на-Амуре, с 08:00 до 14:00 по местному времени:
Радио «Восток России ФМ».
20.04.2026.
Комсомольск-на-Амуре, с 02:00 до 15:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России»;
Радио «Маяк»;
Радио «Вести ФМ»;
Радио «Вера».
Николаевск-на-Амуре, с 02:00 до 15:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Советская Гавань, с 02:00 до 15:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».