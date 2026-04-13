В Комсомольске-на-Амуре подростка сняли с питбайка на Орловском шоссе

Госавтоинспекция провела проверку после выезда несовершеннолетнего на дорогу.

В Комсомольске-на-Амуре полицейские отстранили подростка от управления питбайком, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Инцидент произошёл днём на Орловском шоссе. Сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции остановили двухколёсное транспортное средство, за рулём которого находился учащийся 7 класса.

На место был вызван отец подростка. В его присутствии полицейские оформили административные материалы, также начата проверка в отношении законных представителей несовершеннолетнего. По её итогам будет принято процессуальное решение.

По данным полиции, питбайк был приобретён родителями, так как ребёнок давно мечтал о подобной технике.

С подростком и учащимися его школы провели профилактическую беседу о правилах дорожной безопасности и рисках управления мототехникой без соответствующего возраста и подготовки.

В Госавтоинспекции напоминают, что передача управления транспортом несовершеннолетним создаёт угрозу безопасности и может привести к тяжёлым последствиям.