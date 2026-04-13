Мост через Амур у Комсомольска-на-Амуре ждёт обновление

Благодаря президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» продолжается ремонт моста через Амур на 170-м км подъезда к Комсомольску-на-Амуре. Стоит задача — завершить все работы в 2026 году и полностью обновить здесь дорожное покрытие, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«На сегодняшний день готовность работ по усилению пролетных строений составляет 70%, также заменены более 300 железобетонных плит, обеспечивающих прочность моста. Кроме того, транспортный поток уже перенаправлен на отремонтированные участки общей протяженностью 300 м, что позволило приступить к демонтажу проезжей части на ранее эксплуатируемых отрезках», — сообщили в подведомственном Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток».
В текущем дорожно-строительном сезоне также планируется начать устройство освещения проезжей части и архитектурно-художественной подсветки моста. В 2027 году предусмотрено завершение работ по монтажу системы водоотвода протяженностью более 3,5 км, окраске моста и установке элементов обустройства.
В данный момент специалисты выполняют комплекс мероприятий по усилению конструкций искусственного сооружения. Несмотря на вынужденное смещение сроков ввода объекта в эксплуатацию с 2026 на 2027 год, принимаются все необходимые меры для открытия движения по обеим полосам уже в текущем дорожно-строительном сезоне.
«Смещение сроков обусловлено тем, что непосредственно в процессе ремонта был выявлен дополнительный объем работ по усилению металлоконструкций, необходимых для обеспечения требуемой надежности и соответствия автодорожной части моста современным транспортным нагрузкам. Решение о дополнительном усилении конструкций принято исключительно в целях обеспечения максимальной безопасности тысяч автомобилистов, которые ежедневно пользуются этим мостом. Понимая важность объекта не только для Комсомольска-на-Амуре, но и для Хабаровского края, стараемся наращивать темпы работ там, где возможно, используя разные инженерные решения с соблюдением технологии и требований безопасности. До конца осени планируем выполнить устройство дорожного покрытия и обеспечить комфортный проезд по обеим полосам», — отметил директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.
Отметим, что автодорожная часть моста через Амур на подъезде к Комсомольску-на-Амуре построена в 1982-м под нагрузки того времени. Сегодня по нему проезжает около 5,5 тыс. автомобилей в сутки. Сооружение протяженностью около 1,5 км является единственным связующим звеном, обеспечивающим автомобильное сообщение между Комсомольском-на-Амуре и другими населенными пунктами Хабаровского края.
