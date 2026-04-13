Ушла без завещания: в центре Москвы делят квартиру умершей балерины Большого театра

В центре Москвы делят квартиру умершей балерины Большого театра Аллы Богуславской. Элитная двушка в Большом Каретном переулке стоит пустая уже пятый год, сообщает Mash.

Подруга Майи Плисецкой скончалась в 2022 году в возрасте 89 лет. Детей у неё не было, супруг умер раньше. Она оставила после себя двухкомнатную квартиру площадью 70 квадратных метров, драгоценности, антиквариат и авторские права на один из хореографических этюдов. Общая стоимость наследства оценивается примерно в 70 миллионов рублей.

Прямых наследников у Богуславской нет. Жильё должно было отойти государству ещё осенью 2022 года. Тогда же объявился племянник её покойного мужа, который пытается получить богатства, но уже четвёртый год не может этого сделать. Он не является кровным родственником, а завещания с его именем нет.

По словам юристов, без документального подтверждения прав доказать родство почти невозможно. В такой ситуации квартира будет пустовать, пока не найдутся кровные наследники.

