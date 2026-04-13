Глава СК потребовал отчет о дорожных работах на Вавилова в Ростове

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал отчет о ходе и качестве дорожных работ на улице Вавилова в Ростове на Дону. Поводом стали жалобы ростовчан в соцсетях, сообщает Информационный центр федерального СК.
Расширение и реконструкцию дороги на улице Вавилова начали в 2023 году. Изначально завершить работы планировали в 2024 году, но сроки неоднократно переносили. Сейчас работы приостановлены: спецтехника отсутствует, а полотно и прилегающие территории находятся в непригодном состоянии.
В частности, по словам очевидцев, отдельные участки оказались перекопаны, появились глубокие ямы, а строительный мусор с обочин не убирают. Кроме того, из-за частичного перекрытия дороги ежедневно возникают заторы.
Ранее донские следователи уже начали процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах проведенной работы, а также о мерах по решению проблемы, озвученной жителями Октябрьского района Ростова на Дону.
Исполнение поручения и ход проверки находятся на контроле центрального аппарата Следственного комитета.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.