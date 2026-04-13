В Бауманке школьникам рассказали о медицинском предпринимательстве

Лектор наглядно продемонстрировал, какой путь проходят разработки, прежде чем попасть к пациенту.

Источник: Национальные проекты России

Лекция для школьников, посвященная медицинскому предпринимательству, состоялась в Московском государственном техническом университете (МГТУ) им. Баумана. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.

Перед гостями выступил технический директор компании «Гемотэк» Артем Бровко. Лектор наглядно продемонстрировал, какой путь проходят медицинские разработки, прежде чем попасть к пациенту. Также он рассказал о собственных инженерных решениях компании — анализаторах крови и мочи, работающих на основе рамановской спектроскопии и технологий машинного обучения.

Отдельный блок встречи был посвящен ключевым компетенциям современного предпринимателя. Артем Бровко подчеркнул, что успех в бизнесе — это не просто генерация идей, а умение выстраивать стратегию, эффективно управлять ресурсами и организовывать процессы. Школьники узнали о роли инвестиций, важности самодисциплины и стратегического мышления.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.