В Бауманке школьникам рассказали о медицинском предпринимательстве

Лекция для школьников, посвященная медицинскому предпринимательству, состоялась в Московском государственном техническом университете (МГТУ) им. Баумана. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.
Перед гостями выступил технический директор компании «Гемотэк» Артем Бровко. Лектор наглядно продемонстрировал, какой путь проходят медицинские разработки, прежде чем попасть к пациенту. Также он рассказал о собственных инженерных решениях компании — анализаторах крови и мочи, работающих на основе рамановской спектроскопии и технологий машинного обучения.
Отдельный блок встречи был посвящен ключевым компетенциям современного предпринимателя. Артем Бровко подчеркнул, что успех в бизнесе — это не просто генерация идей, а умение выстраивать стратегию, эффективно управлять ресурсами и организовывать процессы. Школьники узнали о роли инвестиций, важности самодисциплины и стратегического мышления.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.