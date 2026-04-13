В Брянской области восстановят более 1800 гектаров леса

Работы по лесовосстановлению проведут на площади свыше 1800 га в Брянской области по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в региональном управлении лесами.
Одновременно с высадкой лесных культур специалисты выкапывают посадочный материал сосны, ели и дуба, выращенный в питомниках и теплицах. Он помещается на хранение во временные снежники и ледники, которые были заранее подготовлены в период снежной зимы.
Преимуществом такого способа хранения посадочного материала является замедление процесса его вегетации, так как температура хранения при таком способе является наиболее комфортной для корневой системы, при этом сеянцы не поражаются болезнями. Кроме того, при постепенном таянии снега их корневая система напитывается талой водой, активизируются биологические процессы и создаются условия для увеличения приживаемости сеянцев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.