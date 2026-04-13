Юрий Станкевич: «Жить — по совести, добиваться справедливости, работать для людей!»

25 — 31 мая пройдет Предварительное голосование партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Нижегородцы определят кандидатов, которые примут участие на выборах в Государственную Думу ФС РФ. Юрий Аркадьевич Станкевич подал документы на участие в процедуре по округу № 131, который включает Нижегородский, Кстовский и Советский районы Нижнего Новгорода и 12 муниципальных округов Нижегородской области. В нашей публикации мы знакомим читателя с этим интересным человеком, его жизненной позицией и этапами биографии.
Потомственный военный, кадровый офицер, федеральный политик, опытный управленец, многодетный отец, настоящий патриот — Юрий Станкевич родился на Волге и прочно связал свою жизнь с Нижегородской областью. Знает особенности и чаяния районов и муниципальных округов, провел сотни встреч с людьми. О пути в большую политику и самом личном — в честных ответах.
Смысл — в семье.
— Юрий Аркадьевич, вы 5 лет представляете интересы нижегородцев в Государственной Думе. Как удается совмещать работу в столице и регионе?
— Почти половина моей жизни, два последних десятилетия, неразрывно связана с нижегородской землей. Правда, сейчас приходится жить на два дома, так как основная работа сосредоточена в Москве. К счастью, как правило, неделю — десять дней в месяц удаётся проводить в Нижнем. Люблю наш город, людей, архитектуру, глубокое историческое наследие. Часто бываю в сельских округах и не устаю восхищаться отзывчивостью и силой духа нижегородцев, красотой природы и потенциалом, которым обладает наша земля.
— А где живете в Нижнем, если не секрет?
— Нет никакого секрета — проживаю на улице Нижегородской, в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Богатый русский язык позволяет сказать, что я «трижды нижегородец»! (улыбается).
— Вы многодетный отец. У вас семь (!) детей. Что семья значит для вас?
— Семья для меня — это Вселенная, смысл существования, двигатель и родник. Супруга Екатерина — дипломированный психолог, человек разносторонне развитый, с обострённым чувством неприятия к несправедливости и злу, натура более творческая, нежели я. В силу многочисленности нашего семейства дом, его обустройство, поддержание ежедневного распорядка — основная работа моей супруги.
Старший сын Владимир — продолжатель нашей офицерской династии, закончил военное училище. Профессионально владеет несколькими иностранными языками. У него уже своя семья и сын, мой почти трёхлетний внук.
Средний сын Владислав — дипломированный лётчик, сейчас проходит срочную службу в Вооружённых Силах.
И младший сын Вячеслав — в этом году заканчивает школу, учится отлично. Впереди ЕГЭ, переживаем и волнуемся, как все родители.
Дочери — Арина, Божена, Вероника и Агата — сконцентрированный поток любви и нежности, школьники и дошколята.
Офицерское братство.
— Ваш отец — ветеран Ракетных войск стратегического назначения. Прошел путь от рядового до генерала. Служба отца наложила отпечаток на ваши планы на будущее?
— Мой старший брат Игорь пошёл по стопам отца, стал офицером-ракетчиком. И я был уверен лет с 6−7, что буду офицером. Помню ощущение гордости, сопричастности к этому офицерскому братству. Это чувство я сохранил и поныне.
— Вы 10 лет посвятили службе в Вооруженных силах России…
— После окончания школы подал документы в Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР (сейчас — Военный университет). Поступить туда было престижно и сложно, по причине высоких требований. К счастью, я взял «планку» с первого раза и окончил прокурорско-следственный факультет с присвоением квалификации «юрист». Служил в органах военной прокуратуры. Работа следователем закалила характер, вывела на первый план стремление к справедливости, защите нарушенных прав. Жить — по справедливости, добиваться правды, стоять на страже закона — эту школу жизни я усвоил, и она определила всю мою дальнейшую судьбу.
— Один из важных этапов в Вашей жизни — работа в топливно-энергетическом комплексе. Как так получилось?
— В «Лукойл» я пришел на самую низшую должность и поднимался от ступеньки к ступеньке. Уходил — руководителем управления по взаимодействию с органами власти. Параллельно преподавал в Высшей школе экономики, занимался общественной деятельностью в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Бесценный опыт, направленный на повседневный поиск баланса интересов в треугольнике «общество — бизнес — власть».
«Кто, если не я».
— Ваши представления о работе в Госдуме и реальность совпали?
— К работе законодателя — регламентным процедурам, написанию законопроектов, я был готов. Но постоянно высокий уровень эмоциональной нагрузки — отчасти открытие. Пожалуй, даже на ниве борьбы с преступностью было проще. Иногда слышишь сторонние советы: «Побереги себя, сгоришь в стремлении во всём разобраться, вникнуть в детали». Но эмоциональная отстраненность, дистанцирование от чужих проблем — не моя история.
— Пропускать всё через себя — довольно изматывающее занятие…
— Я ориентируюсь на внутренние ощущения. Приведу пример. Мой старший сын окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Девиз ВДВ: «Никто кроме нас». Если к тебе приходит человек с проблемой, столкнувшийся с несправедливостью, глухой бюрократией, то как можно сидеть сложа руки и не пытаться помочь? Если не мы — депутаты федерального уровня, если не я, то кто?