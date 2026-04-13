Книжный клуб «Заполярные страницы» в «Башне»: разговор о человечности и цене разума в романе «Цветы для Элджернона»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 14 апреля в 18:00 в общественно-культурном центре «Башня» состоится новая встреча книжного клуба, организованного выпускницей первого потока акселератора «Башня PRO. События» Яниной Адамбаевой.
На этот раз участникам предложат обсудить культовое произведение «Цветы для Элджернона». Роман американского писателя Дэниела Киза рассказывает историю Чарли Гордона — человека с интеллектуальными нарушениями, который соглашается на экспериментальную операцию по повышению интеллекта. В результате он достигает уровня гениальности, однако последствия эксперимента оказываются трагичными. Произведение поднимает сложные вопросы человечности, морали и цены научного прогресса.
Изначально опубликованный в 1959 году в формате рассказа, текст был удостоен престижной премии «Хьюго». Позднее, в 1966 году, расширенная версия в виде романа получила премию «Небьюла», закрепив за произведением статус классики научной фантастики.
Организаторы приглашают всех, кто уже знаком с книгой и хочет поделиться впечатлениями, обсудить ключевые темы и трансформацию героя.
Напомним, первая встреча клуба состоялась в марте. Участники обсуждали пьесу Александра островского «Бесприданница».
