В Губкине Белгородской области отработали план действий при ЧС

В городе провели учения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.

Источник: Национальные проекты России

Учения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций состоялись в городе Губкине Белгородской области по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в администрации Губкинского городского округа.

По легенде учений, из-за падения дрона произошло частичное разрушение здания. Такой сценарий потребовал незамедлительного развертывания сил и средств. На месте событий оперативно собрались спасатели, пожарные, медики, сотрудники полиции и аварийные бригады коммунальных служб.

В ходе тренировки специалисты отработали полный цикл аварийно-спасательных работ. Особое внимание они уделили оперативному обмену информацией между подразделениями, своевременному прибытию на место происшествия, грамотной эвакуации условных пострадавших и координации усилий всех участников.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.