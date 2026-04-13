Жительница Новочеркасска отметила 100-летний юбилей. 12 апреля в Новочеркасске торжественно отпраздновала столетие Фаузана Юлдашева. Информацию об этом событии разместил глава города Павел Исаков.

Уроженка Башкирии, Фаузана Юлдашева получила диплом сельскохозяйственного вуза и начала работать преподавателем. Она вела уроки биологии и химии, руководила подразделением в сфере книжной торговли, а также трудилась специалистом по кадрам в медицинском учреждении.

Жизненные обстоятельства не раз меняли географию её проживания: вместе с близкими она жила в Узбекистане и Таджикистане. Выйдя на заслуженный отдых, женщина решила обосноваться в Новочеркасске, чтобы чаще видеться с дочерью.

Сейчас её окружают заботой трое детей, шестеро внуков и столько же правнуков.

Юбиляру была вручена материальная поддержка от государства — разовая выплата в десять тыс. рублей.