Жительница Новочеркасска отметила 100-летний юбилей. 12 апреля в Новочеркасске торжественно отпраздновала столетие Фаузана Юлдашева. Информацию об этом событии разместил глава города Павел Исаков.
Уроженка Башкирии, Фаузана Юлдашева получила диплом сельскохозяйственного вуза и начала работать преподавателем. Она вела уроки биологии и химии, руководила подразделением в сфере книжной торговли, а также трудилась специалистом по кадрам в медицинском учреждении.
Жизненные обстоятельства не раз меняли географию её проживания: вместе с близкими она жила в Узбекистане и Таджикистане. Выйдя на заслуженный отдых, женщина решила обосноваться в Новочеркасске, чтобы чаще видеться с дочерью.
Сейчас её окружают заботой трое детей, шестеро внуков и столько же правнуков.
Юбиляру была вручена материальная поддержка от государства — разовая выплата в десять тыс. рублей.