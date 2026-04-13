В аэропорту Калининграда задерживают рейсы из-за ограничений в Ленобласти

В расписании аэропорта Храброво в понедельник, 13 марта, произошли существенные изменения. Причиной стали временные ограничения на использование воздушного пространства в нескольких районах Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Согласно данным онлайн-табло, на вылет задерживаются 10 рейсов, один рейс отменен. На прилет также зафиксированы задержки 11 рейсов и одна отмена. Изменения коснулись направлений в Москву, Санкт-Петербург, Минск и Нижний Новгород.
Пассажирам и встречающим рекомендуется заранее проверять статус рейсов перед выездом в аэропорт, чтобы избежать возможных неудобств.
Напомним, неделю назад, 6 апреля, в аэропортах Сочи и Краснодара задержали целых 193 рейса, а 51 — отменили. Тогда российские силы противовоздушной обороны (ПВО) всего за три часа сбили 148 украинских дронов над регионами России.