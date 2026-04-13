В Башкирии ученики гимназии посетили архивный отдел администрации

Ученики гимназии № 1 села Верхнеяркеево Республики Башкортостан побывали с экскурсией в архивном отделе администрации Илишевского района. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в учреждении.
С учениками пообщалась начальник архивного отдела Ирина Ахмадиева. Она рассказала о том, с чего начиналось архивное дело в районе и что представляет собой сегодня отдел. Также в ходе экскурсии школьники смогли ознакомиться с годовыми отчетами колхозов с 1936 года и подшивками районной газеты «Сталинчы».
Кроме того, у ребят была возможность продлить жизнь бумажным документам и перевести их в электронный вид. В завершение экскурсии состоялась дискуссия на тему составления родословной. В качестве гостя там выступил краевед Рустам Камалов, который подробно объяснил, с чего начать поиски и как работать с архивной информацией.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.