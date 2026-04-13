Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье скончалась директор краеведческого музея Татьяна Трила

О смерти музейного работника сообщила администрация Оханского округа.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае 10 апреля на 60-м году жизни скончалась директор Оханского краеведческого музея Трила Татьяна Геннадьевна. Об уходе из жизни известного педагога и музейного работника сообщила администрация округа.

Татьяна Трила родилась 8 февраля 1967 года. Училась в школе № 1 родного Оханска. Получив высшее образование, вернулась домой, 17 лет работала учителем начальных классов. Свою педагогическую деятельность продолжила в Центре детского творчества. Татьяна Геннадьевна также проявила свое творчество в газете «Оханская сторона». Как депутат окружной думы защищала интересы земляков.

Где бы ни работала Татьяна Трила, она всегда отдавалась своему делу полностью. Каждый, кому выпало счастье с ней поработать, способен рассказать собственную историю теплых взаимоотношений. Татьяна Геннадьевна вела постоянный поиск новых направлений развития, участвовала в разработке авторских проектов и создании коллектива настоящих энтузиастов.

Администрация Оханского муниципального округа скорбит вместе с семьей и родными, вместе с коллективом музея и выражает искренние соболезнования всем, кто воспринял этот уход как личную потерю.

«Всегда заботившаяся о том, чтобы историческая память продолжала жить, Татьяна Геннадьевна Трила и сама стала частью этой памяти, которая вечно будет жить в наших сердцах», — говорится в некрологе.