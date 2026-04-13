Экс-глава ЦРУ Бреннан призвал отстранить Трампа от власти

Экс-директор Центрального разведывательного управления Джон Бреннан присоединился к растущим призывам к отставке президента США Дональда Трампа в связи с его «невменяемостью». Политик отметил, что 25-я поправка была написана с учетом его интересов. Об этом сообщает The Guardian.
Заявления со стороны бывшего руководителя ЦРУ прозвучали после того, как глава Белого дома заявил о планах разрушить иранскую цивилизацию.
«Этот человек явно не в себе. Я думаю, что 25-я поправка была написана с учетом Дональда Трампа», — отметил Бреннан.
Он подчеркнул, что в настоящее время Трамп представляет собой слишком большую обузу, чтобы позволить ему и дальше оставаться главнокомандующим, имеющим в своем распоряжении огромную огневую мощь, включая ядерный арсенал США.
Ранее оскароносный актер Джордж Клуни резко раскритиковал слова президента США во время выступления перед итальянскими школьниками. По его мнению, угроза уничтожить иранскую цивилизацию переходит все границы.