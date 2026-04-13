Экс-глава ЦРУ Бреннан призвал отстранить Трампа от власти

В США призвали отстранить Трампа от власти.

Источник: Комсомольская правда

Экс-директор Центрального разведывательного управления Джон Бреннан присоединился к растущим призывам к отставке президента США Дональда Трампа в связи с его «невменяемостью». Политик отметил, что 25-я поправка была написана с учетом его интересов. Об этом сообщает The Guardian.

Заявления со стороны бывшего руководителя ЦРУ прозвучали после того, как глава Белого дома заявил о планах разрушить иранскую цивилизацию.

«Этот человек явно не в себе. Я думаю, что 25-я поправка была написана с учетом Дональда Трампа», — отметил Бреннан.

Он подчеркнул, что в настоящее время Трамп представляет собой слишком большую обузу, чтобы позволить ему и дальше оставаться главнокомандующим, имеющим в своем распоряжении огромную огневую мощь, включая ядерный арсенал США.

Ранее оскароносный актер Джордж Клуни резко раскритиковал слова президента США во время выступления перед итальянскими школьниками. По его мнению, угроза уничтожить иранскую цивилизацию переходит все границы.

ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше