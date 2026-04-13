Есть работа, но пенсия под вопросом: 2,3 млн казахстанцев в зоне риска

Тень" сокращается
По данным Бюро национальной статистики, в 2025 году в Казахстане было 942,5 тыс. неформально занятых. За 3 года показатель снизился на 18,1%, а доля в общей занятости сократилась с 12,8% до 10,1%.
Статистика фиксирует постепенный выход людей из «серого» сектора, но важно понимать, как именно считаются эти данные. В расчетах используется методология Международной организации труда, которая включает работников вне официально оформленных трудовых отношений — как в компаниях, так и в домашних хозяйствах.
Где больше всего неформально занятых?
Больше всего работающих «всерую» — в Алматинской области: 149 тыс. человек. Далее идут Жамбылская — 93,7 тыс. и Западно-Казахстанская — 90,9 тыс. Минимальные значения зафиксированы в Шымкенте — 7,3 тыс. и области Улытау — 9,3 тыс.
42% неформально занятых — это самозанятые (397,6 тыс. человек) — курьеры в городах и полевые работники в сельской местности. Еще 544,9 тыс. — наемные работники, которые формально работают на работодателя, но остаются вне системы социальных гарантий.
Данные показывают разрыв по нагрузке: более 22% «неформалов» перерабатывают свыше 40 часов в неделю, тогда как 19,4% не дотягивают до стандартной занятости, что напрямую влияет на доходы.
В каких сферах чаще всего работают без оформления?
Наиболее высокий уровень неформальной занятости сохраняется в сельском хозяйстве — 389,1 тыс. человек. Несмотря на снижение на 32,6% по сравнению с 2022 годом, сектор остается крупнейшим источником «теневого» труда.
На втором месте торговля — 170,1 тыс. человек. За 3 года ситуация практически не изменилась, что указывает на устойчивость схем без оформления.
В строительстве без социальных гарантий работают более 107,8 тыс. человек. Здесь доминируют сезонные и низкоквалифицированные кадры.
В промышленности ситуация иная — 45 тыс. человек, что может говорить о более жестком контроле.
В научной и технической деятельности численность неформально занятых снизилась почти в 2 раза — до 6,5 тыс. человек. В образовании, напротив, выросла более чем в 2 раза — до 24,4 тыс. Это связано с ростом репетиторства и онлайн-обучения вне формального сектора.
2,3 млн работников без пенсионных взносов
В Казахстане сегодня около 9,3 млн занятых, но пенсионные и социальные отчисления работодатели перечисляли только за 7,2 млн человек. Остальные 2,1 млн (около 25% всех работающих) остались вне системы.
Данные Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) усугубляют эту картину. Из 7,2 млн активных вкладчиков регулярные взносы поступают только за 4,7 млн человек. Еще 1,6 млн получают отчисления лишь эпизодически.
Кто находится в зоне риска?
Возникает несколько слоев работников, кто находится в зоне риска:
формально занятые, но без отчислений;
работники по договорам гражданско-правового характера;
частичная занятость с нерегулярными выплатами;
самозанятые вне системы.
Итог
Рынок труда в Казахстане формально становится более «белым», но фактическое положение дел указывает на перекосы. Реальный масштаб незащищенной занятости близок к 2,3 млн человек. Проблема не в количестве рабочих мест, а в их качестве и соблюдении обязательств.