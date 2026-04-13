За ночь в Красноярском крае в пожарах погибли 4 человека

В ночь с 12 на 13 апреля в Красноярском крае произошло два смертельных пожара. Погибли 4 человека. В селе Большая Иня Минусинского округа сгорели одноэтажный жилой дом с хозяйственными постройками. Пожар охватил 136 кв. м, тушить его пришлось 16 сотрудникам МЧС при помощи 5 спецмашин. В доме по итогу обрушилась крыша. Внутри сгоревшего здания обнаружены двое погибших. В селе Шеломки Дзержинско-Тасеевского округа сгорели одна квартира в доме на двух хозяев и хозпостройка. 10 человек и 3 единицы техники ликвидировали возгорание на площади 134 м². Во время тушения обнаружены тела двоих погибших. В обоих случаях дознаватели МЧС России установили предварительную причину — неосторожность при курении, отмечают в региональном главке МЧС. Всего за сутки потушено 14 пожаров.