54% нижегородцев готовы мириться с нелюбимой работой ради высокого дохода

Больше половины жителей Нижегородской области — 54% — будут трудиться на нелюбимой работе при условии высокого заработка. Об этом сообщает hh.ru по результатам опроса.
Еще 31% респондентов рассказали о готовности мириться с нелюбимой работой при гибком и удобном графике. Каждый четвертый не пойдет увольняться при отсутствии выбора. Также по 15% назвали условием остаться на нелюбимом месте дружный коллектив и перспективы карьерного роста. 13% респондентов устроит хороший социальный пакет, а 3% — возможность релокации.
Ни при каких условиях не останутся на нелюбимой работе 18% жителей региона.
