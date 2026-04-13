О сроках появления грибов в Нижегородской области рассказала биолог

В Нижегородской области сезон сбора грибов, по всей видимости, стартует уже в апреле. Об этом предварительном появлении первых видов грибов сообщила Екатерина Воденеева, возглавляющая кафедру ботаники и зоологии в ННГУ.
По мнению эксперта, на сроки появления грибов повлияли климатические условия. Снежная зима в сочетании с устойчивым потеплением, наблюдаемым с середины марта, создали благоприятные предпосылки для ускоренного роста грибницы.
Екатерина Воденеева пояснила, что если снег быстро тает, грибной сезон начинается раньше, но при этом он бывает менее продолжительным. Напротив, при постепенном насыщении почвы влагой, этот период может затянуться.
Традиционно, первыми на ниву грибников выходят сморчки и строчки. Эти грибы стоит искать на хорошо освещаемых и прогреваемых солнцем участках — на опушках, полянах и вдоль лесных троп.
Однако, количество летних и осенних сортов будет определяться погодными условиями в конце весны — начале лета. Наиболее благоприятными для грибной охоты считаются температуры около 18−22 градусов Цельсия и отсутствие продолжительных засух.
Специалист также настоятельно рекомендовала соблюдать осторожность. Часть ранних грибов являются условно-съедобными. Например, строчки содержат ядовитое вещество гиромитрин, что требует тщательной термической обработки перед употреблением в пищу.
Ранее поляну строчков уже обнаружила жительница Нижегородской области.