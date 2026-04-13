Волгоградские фирмы дарят отпуска и ДМС: что входит в новый соцпакет

Работодатели в Волгоградской области стали щедрее на льготы для персонала. Компании активно расширяют компенсационные пакеты, чтобы удержать ценных сотрудников и привлечь новых. Такие данные показал недавний опрос сервиса SuperJob, в котором приняли участие представители местных предприятий.
Картина рынка труда меняется: просто зарплаты уже недостаточно, люди обращают внимание на дополнительные блага. Безоговорочным лидером среди льгот стало корпоративное обучение. Курсы повышения квалификации или освоения новых навыков за счет предприятия предлагают 55% компаний. Эта практика перестала быть эксклюзивным бонусом для избранных и превратилась в базовый стандарт деловой этики.
Работодатели понимают, что инвестировать в развитие компетенций своих людей выгоднее, чем постоянно искать специалистов на стороне.
На втором месте по популярности идут материальные знаки внимания и тимбилдинг. Подарки к профессиональным праздникам, Новому году или дням рождения, а также организацию корпоративных мероприятий предоставляют 51% организаций. То есть каждый второй работодатель старается поддерживать неформальную связь с коллективом и создавать приятную атмосферу.
В случае жизненных трудностей на поддержку могут рассчитывать работники 43% компаний. Материальная помощь выделяется при серьезных заболеваниях, свадьбах, рождении детей или других форс-мажорных обстоятельствах. Это своего рода страховка от внезапных финансовых проблем. Также каждый третий работодатель берет на себя расходы на мобильную связь и интернет для отдельных категорий сотрудников, чья работа требует постоянной онлайн-доступности.
Медицинская страховка остается важным, но менее доступным бонусом. Полисы добровольного медицинского страхования (ДМС) оплачивает каждый четвертый работодатель — 25% опрошенных компаний. Это существенный показатель, так как качественная медицина стоит дорого, и возможность лечиться в частных клиниках без очередей высоко ценится персоналом.
Более редкие, но приятные дополнения к зарплате встречаются реже. Компенсацию затрат на фитнес или абонементы в спортзал предоставляют 14% организаций. Столько же компаний (14%) дают сотрудникам дополнительные оплачиваемые дни к ежегодному отпуску. Льготные или полностью бесплатные путевки в санатории и дома отдыха доступны работникам 12% фирм.
Отдельного внимания заслуживает тренд на ментальное здоровье. В 8% волгоградских организаций сотрудники могут бесплатно проконсультироваться с корпоративным психологом, юристом или финансовым консультантом. Эксперты отмечают, что подход бизнеса к здоровью работников фундаментально меняется.
